СБУ затримала п'ятьох проросійських інтернет-пропагандистів
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Служба безпеки України затримала 5 власників та адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах, які діяли у різних регіонах держави. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
“На завдання своїх кураторів з російських спецслужб мешканці Київської, Миколаївської, Дніпропетровської та Львівської областей розповсюджували напередодні травневих свят заклики до радикалізації публічних акцій з нагоди 1, 2, 8 та 9 травня, а також намагалися використати соціальні мережі для ініціювання масових заворушень”, — зазначили у відомстві.
У всіх випадках відкрито кримінальні провадження за ст.109, 110 та 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, у лютому на Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали адміністратора групи, який вів антиукраїнську пропаганду в соцмережі.