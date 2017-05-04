СБУ задержала пятерых пророссийских интернет-пропагандистов
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Служба безопасности Украины задержала пятерых владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, действовавших в разных регионах страны. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
"По заданию своих кураторов из российских спецслужб жители Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей распространяли накануне майских праздников призывы к радикализации общественных акций по случаю 1, 2, 8 и 9 мая, а также пытались использовать социальные сети для инициирования массовых беспорядков", - отметили в ведомстве.
Во всех случаях возбуждены уголовные производства по ст.109, 110 и 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, в феврале в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали администратора группы, который вел антиукраинскую пропаганду в соцсети.