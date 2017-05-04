СБУ задержала пятерых пророссийских интернет-пропагандистов

"По заданию своих кураторов из российских спецслужб жители Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей распространяли накануне майских праздников призывы к радикализации общественных акций по случаю 1, 2, 8 и 9 мая, а также пытались использовать социальные сети для инициирования массовых беспорядков", - отметили в ведомстве.

Во всех случаях возбуждены уголовные производства по ст.109, 110 и 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в феврале в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали администратора группы, который вел антиукраинскую пропаганду в соцсети.