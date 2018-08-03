СБУ затримала 11 пропагандистів країни-агресора у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Співробітники СБУ протягом липня припинили у 5 областях країни діяльність 11 адміністраторів у соцмережах, які розміщували в інтернеті антиукраїнські матеріали за вказівкою кураторів з російських спецслужб. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність 6 мешканців Одеси, 2 — Київщини, 1 жителя Бахмута на Донеччині та по одному мешканцю Чернівецької та Івано-Франківської областей, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот у російських соціальних мережах „Вконтакте“ та „Одноклассники“”, — йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що модератори за вказівкою з Росії розміщували у соцмережах матеріали із закликами до зміни меж території України та з підтримкою терористичних організацій “Л/ДНР”. За антиукраїнську діяльність зловмисники отримували грошову винагороду від російських кураторів.
Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання адміністраторів співробітники СБ України виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами розміщення антиукраїнських матеріалів та отримання вказівок від російських спецслужб.
Дії зловмисників кваліфіковані за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, СБУ викрила у Києві координатора мережі антиукраїнських інтернет-ресурсів.