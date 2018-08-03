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СБУ задержала 11 пропагандистов страны-агрессора в соцсетях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Сотрудники СБУ в течение июля прекратили в 5 областях страны деятельность 11 администраторов в соцсетях, которые размещали в интернете антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность 6 жителей Одессы, 2 — Киевской области, 1 жителя Бахмута в Донецкой области и по одному жителю Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российских социальных сетях ”Вконтакте“ и ”Одноклассники“", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что модераторы по указанию из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций “Л/ДНР”. По антиукраинской деятельности злоумышленники получали денежное вознаграждение от российских кураторов.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства администраторов сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов.

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