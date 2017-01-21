СБУ запобігла замаху на народного депутата України - В.Грицак (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли замаху на народного депутата України, операція з ліквідації нардепа, за даними спецслужби, керувався з території Російської Федерації. Про це під час брифінгу в суботу повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН.
"Вчора співробітниками Служби безпеки України викрито, задокументовано та, на етапі виконання, припинено замах на життя державного діяча України, народного депутата України. За нашими даними, операція з фізичної ліквідації народного депутата планувалася, готувалася і контролювалася з території Російської Федерації", - заявив він.