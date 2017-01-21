СБУ предотвратила покушение на народного депутата Украины - В.Грицак (дополнено)

КИЕВ. 21 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушение на народного депутата Украины, операция по ликвидации нардепа, по данным спецслужбы, руководилась с территории Российской Федерации. Об этом во время брифинга в субботу сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН.