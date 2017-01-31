СБУ запобігла незаконному експорту деревини до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Служба безпеки України спільно з прокуратурою, прикордонниками, поліцією та працівниками Одеського лісогосподарства запобігли незаконному експорту деревини до однієї з країн Європи. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Як встановили оперативники спецслужби, підприємці з Київщини експортували доброякісну деревину під виглядом відходів деревообробки та паливної деревини, фальсифікувавши дані у документах для митного огляду. Лише з початку 2017 року зловмисники намагалися вивезти за такою схемою понад сотню залізничних вагонів з деревиною.
У рамках відкритого кримінального провадження на деревину накладено арешт, тривають процесуальні дії щодо притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної оборудки.
Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року введено повну заборону на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді терміном на 10 років.