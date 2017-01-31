СБУ предотвратила незаконный экспорт древесины в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой, пограничниками, полицией и сотрудниками Одесского лесхоза предотвратили незаконный экспорт древесины в одну из стран Европы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Как установили оперативники спецслужбы, предприниматели из Киевской области экспортировали качественную древесину под видом отходов деревообработки и топливной древесины, фальсифицировав данные в документах для таможенного досмотра. Только с начала 2017 года злоумышленники пытались вывезти по такой схеме более сотни железнодорожных вагонов с древесиной.
В рамках открытого уголовного производства на древесину наложен арест, продолжаются процессуальные действия по привлечению к ответственности всех участников незаконной сделки.
Напомним, что с 1 января 2017 года введен полный запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде сроком на 10 лет.