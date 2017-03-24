СБУ залишиться основним контррозвідувальним органом держави - П.Порошенко

"Служба безпеки України є і залишиться основним контррозвідувальним органом держави. І ця складова служби має бути піднята на порядки вище, як того вимагають реальні зовнішні загрози України. Зокрема, активізація антиукраїнської діяльності російських спецслужб, що наочно проявилася останніми днями", - наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що РНБО невдовзі розгляне концепцію реформи СБУ на прикладі країн НАТО.