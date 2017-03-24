СБУ залишиться основним контррозвідувальним органом держави - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Служба безпеки України залишиться основним контррозвідувальним органом держави. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.
"Служба безпеки України є і залишиться основним контррозвідувальним органом держави. І ця складова служби має бути піднята на порядки вище, як того вимагають реальні зовнішні загрози України. Зокрема, активізація антиукраїнської діяльності російських спецслужб, що наочно проявилася останніми днями", - наголосив він.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що РНБО невдовзі розгляне концепцію реформи СБУ на прикладі країн НАТО.