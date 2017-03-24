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СБУ останется основным контрразведывательным органом государства - П.Порошенко

СБУ останется основным контрразведывательным органом государства - П.Порошенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Служба безопасности Украины останется основным контрразведывательным органом государства. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.

"Служба безопасности Украины является и останется основным контрразведывательным органом государства. И эта составляющая службы должна быть поднята на порядки выше, как того требуют реальные внешние угрозы Украины. В частности, активизация антиукраинской деятельности российских спецслужб, которая наглядно проявилась в последние дни", - подчеркнул он.

Напомним, П.Порошенко заявил, что СНБО вскоре рассмотрит концепцию реформы СБУ по примеру стран НАТО.

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