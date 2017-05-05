СБУ заборонила учасниці Comedy Woman в’їзд до України на п’ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російській та українській телеведучій, учасниці Comedy Woman Катерині Варнаві заборонили в’їзд до України на п’ять років. Про це УНН повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
“Так, заборонили (в'їзд для К.Варнави в Україну на п'ять років - ред.)”, — підтвердили у прес-службі.
Як повідомляють ЗМІ, К.Варнава виступала в окупованому Криму в 2016 році.
Нагадаємо, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
Також, російському актору К.Сафонову заборонили в’їзд в Україну.
Російському реперу L’One заборонили в’їзд в Україну на три роки.
СБУ дозволила в’їзд реперу “Баста”, попри його концерт в окупованому Криму.
Як повідомляв УНН, міністр культури Євген Нищук заявив, що міжвідомча комісія за участю представників СБУ, Нацради ТБ, представників медіакомпаній веде перегляд списків російських діячів культури, заборонених в Україні.