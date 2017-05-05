СБУ запретила участнице Comedy Woman въезд в Украину на пять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Российской и украинской телеведущей, участнице Comedy Woman Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину на пять лет. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Да, запретили (въезд в Украину для Е.Варнавы на пять лет - ред.)", - подтвердили в пресс-службе.
Как сообщают СМИ, К.Варнава выступала в оккупированном Крыму в 2016 году.
Напомним, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.
Также российскому актеру К.Сафонову запретили въезд в Украину.
Российскому рэперу L'One запретили въезд в Украину на три года.
СБУ разрешила въезд рэперу "Баста", несмотря на его концерт в оккупированном Крыму.
Как сообщал УНН, министр культуры Евгений Нищук заявил, что межведомственная комиссия с участием представителей СБУ, Нацсовета ТВ, представителей медиакомпаний ведет просмотр списков российских деятелей культуры, запрещенных в Украине.