СБУ з початку року висунула обвинувачення у держзраді 46 українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Обвинувачення у державний зради з початку року висунуті 46 особам. Про це повідомила Служба безпеки України у відповіді на інформаційний запит УНН.
З початку року “46 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України”
Крім того, у кримінальних провадженнях, що розслідувалися слідчими органів безпеки за ознаками вчинення державної зради, з початку року до суду скеровано 37 обвинувальних актів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, з початку 2018 року Службою безпеки України здійснено повідомлення про підозру у здійсненні злочину передбаченого статтею 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, 4 особам
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