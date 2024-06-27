СБУ викрила харківську компанію, яка після повномасштабного вторгнення співпрацювала з рф
Київ • УНН
Чотирьох керівників харківської меблевої компанії викрили у співпраці з рф під час війни, коли вони вели бізнес з підсанкційними російськими компаніями та поповнили російський бюджет на 140 мільйонів рублів у вигляді податків і зборів.
Правоохоронці викрили чотирьох керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з рф під час повномасштабної війни. Про це пише УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За матеріалами справи, фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами рф. Зокрема йдеться про підсанкційні ПАТ "Сбєрбанк" і АТ "Тінькофф".
Ще однією із клієнтів установи була російська корпорація "Ростелеком", яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання рф.
Як свідчать матеріали розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території росії та Близького Сходу.
Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту харківської компанії виявлено комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Стосовно інших фігурантів, які переховуються за кордоном, у тому числі на території рф, застосована заочна процедура повідомлення про підозру
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Доповнення
В СБУ додали, що розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх винних осіб, у тому числі фігурантів справи, які переховуються в росії.
Правоохоронці з'ясували, що лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала як податки і збори.
Правоохоронці підкреслили, що Слідчі дії жодним чином не впливають на роботу виробничих потужностей підприємства в Україні і стосуються лише незаконних дій окремих посадовців компанії.
Нагадаємо
У Центрі нацспротиву заявили, що попри санкції, багато великих іноземних компаній, таких як Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez і Xiaomi, продовжують працювати в рф.