Правоохранители разоблачили четырех руководителей харьковской мебельной компании, которые подозреваются в сотрудничестве с РФ во время полномасштабной войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, которые сотрудничают с государственными учреждениями рф. В частности речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф".

Еще одним из клиентов учреждения была российская корпорация "Ростелеком", которая обеспечивает связью оккупационные группировки рф.

Как свидетельствуют материалы расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть подконтрольных им коммерческих структур на территории России и Ближнего Востока.

Во время обысков по местам пребывания топ-менеджмента харьковской компании обнаружена компьютерная техника, документы и мобильные телефоны, которые они использовали в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении других фигурантов, которые скрываются за рубежом, в том числе на территории РФ, применена заочная процедура сообщения о подозрении - резюмировали в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

В СБУ добавили, что расследование продолжается для привлечения к ответственности всех виновных лиц, в том числе фигурантов дела, которые скрываются в России.

Правоохранители выяснили, что только в течение 2022-2023 годов злоумышленники пополнили бюджет россии на 140 млн рублей. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы.

Правоохранители подчеркнули, что Следственные действия никоим образом не влияют на работу производственных мощностей предприятия в Украине и касаются только незаконных действий отдельных должностных лиц компании.

Напомним

В Центре нацсопротивления заявили, что несмотря на санкции, многие крупные иностранные компании, такие как Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez и Xiaomi, продолжают работать в РФ.