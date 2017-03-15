СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Схрон зі зброєю та боєприпасами виявили співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у місті Синельникове Дніпропетровської області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
У лісосмузі за 700 метрів від населеного пункту поблизу грунтової дороги правоохоронці вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, два корпуси від гранат РГД-5, магазин до АК-74, 945 набоїв калібру 5,45 та 700 г артилерійського пороху.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованки.
Як повідомляв УНН, голова СБУ заперечив факт силового розгону блокади на Донбасі.