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СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами на Дніпропетровщині

СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Схрон зі зброєю та боєприпасами виявили співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у місті Синельникове Дніпропетровської області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

У лісосмузі за 700 метрів від населеного пункту поблизу грунтової дороги правоохоронці вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, два корпуси від гранат РГД-5, магазин до АК-74, 945 набоїв калібру 5,45 та 700 г артилерійського пороху.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованки.

Як повідомляв УНН, голова СБУ заперечив факт силового розгону блокади на Донбасі.

 

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