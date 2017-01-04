СБУ виявила схрон боєприпасів у районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Донеччині у районі проведення антитерористичної операції співробітники Служби безпеки України виявили величезну схованку з військовими засобами ураження. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Зі схрону, що був облаштований в одному з нежилих приміщень у Первомайському Покровського району Донецької області, оперативники спецслужби вилучили 300 артилерійських снарядів різного калібру, 43 мінометних міни, 108 пострілів до гранатометів, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластиду вагою 500 г та понад 68 тисяч набоїв різного калібру.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.