СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили большой тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Из тайника, который был оборудован в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68 тыс. патронов различного калибра.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.