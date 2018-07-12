СБУ виявила херсонця з медаллю "За повернення Криму"

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили у Херсонській області спільника окупаційної влади Криму, який сприяв анексії півострова. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що херсонець, перебуваючи у 2014 році на території АР Крим, перейшов на бік агресора та сприяв проведенню псевдореферендуму, ініційованого окупаційною владою", - йдеться в повідомленні.

Так, співробітники Управління СБУ в Херсонській області спільно зі слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим провели за місцем проживання зловмисника санкціоновані обшуки у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 110 КК України.

"Під час слідчих дій правоохоронці виявили відомчу медаль Міністерства Оборони РФ "За возвращение Крыма", медаль так званої "Республики Крым" "За защиту Крыма" із відповідними нагородними документами, довідку виконкому однієї із селищних рад АР Крим про участь зловмисника у забезпеченні громадського порядку на виборчій дільниці, паспорт громадянина РФ та страхове свідоцтво РФ про пенсійне забезпечення. Чоловік також зберігав заохочувальні грамоти, видані російськими "казацкими организациями" і так званими "органами местного самоуправления" тимчасово окупованої території АРК, заборонену комуністичну символіку та георгіївські стрічки. Також правоохоронці вилучили ручні гранати Ф-1 і РГД-5 та двісті п'ятдесят грамів речовини, схожої на порох", - зазначили в СБУ.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчо-оперативні дії тривають.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього заступника очільника Оленівської сільської ради Криму, який сприяв анексії півострова. 

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