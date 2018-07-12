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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44692 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104186 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126010 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133424 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169813 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153609 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141298 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130473 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 181760 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

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СБУ обнаружила херсонца с медалью "За возвращение Крыма"

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Херсонской области сообщника оккупационной власти Крыма, который способствовал аннексии полуострова. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что херсонец, находясь в 2014 году на территории АР Крым, перешел на сторону агрессора и способствовал проведению псевдореферендума, инициированного оккупационными властями", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники Управления СБУ в Херсонской области совместно со следственным отделом ГУ СБУ в АР Крым провели по месту жительства злоумышленника санкционированные обыски в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 110 УК Украины.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили ведомственную медаль Министерства Обороны РФ "За возвращение Крыма", медаль так называемой "Республики Крым" "За защиту Крыма" с соответствующими наградными документами, справку исполкома одного из поселковых советов АР Крым об участии злоумышленника в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении. Мужчина также хранил поощрительные грамоты, выданные российскими "казацкими организациями" и так называемыми "органами местного самоуправления" временно оккупированной территории АРК, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Также правоохранители изъяли ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и двести пятьдесят граммов вещества, похожего на порох", - отметили в СБУ.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, СБУ задержала бывшего заместителя главы Оленевского сельского совета Крыма, который способствовал аннексии полуострова.

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