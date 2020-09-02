СБУ виявила чергових проросійських інтернет-агітаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Служба безпеки України виявила чергових проросійських інтернет-агітаторів - у Києві та Сумах. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
"СБУ блокувала у Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які у соцмережах закликали до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в південних та східних регіонах країни", - йдеться у повідомленні.
Слідство СБУ встановило, що киянин у власному акаунті у популярній соціальній мережі проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ ракурсі. Він розповсюджував інформацію із закликами до дій, що спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, додали у спецслужбі.
"Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки", - вказали у СБУ.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які, як вказано, містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
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У Сумах СБУ встановила інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу.
За даними слідства СБУ, чоловік тривалий час проживав у Росії. "Повернувшись додому, він розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот, пропагував ідеї "руського міра" і "руської весни", агітував за створення так званої "Новоросії" та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій", - розповіли у спецслужбі.
Під час огляду комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які, як вказано, містять докази його протиправної діяльності.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, СБУ затримала одесита, який закликав створити “Одеську народну республіку”.