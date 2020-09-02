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СБУ обнаружила очередных пророссийских интернет-агитаторов

Киев • УНН

 • 10250 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Служба безопасности Украины выявила очередных пророссийских интернет-агитаторов - в Киеве и Сумах. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

СБУ обнаружила очередных пророссийских интернет-агитаторов

"СБУ блокировала в Киеве и Сумах деятельность пророссийских интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в южных и восточных регионах страны", - говорится в сообщении.

Следствие СБУ установило, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной социальной сети проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ ракурсе. Он распространял информацию с призывами к действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины, добавили в спецслужбе.

"Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности", - указали в СБУ.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые, как указано, содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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В Сумах СБУ установила интернет-агитатора, который призывал к насильственному изменению конституционного строя.

По данным следствия СБУ, мужчина длительное время проживал в России. "Вернувшись домой, он начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи "русского мира" и "русской весны", агитировал за создание так называемой "Новороссии" и подстрекал украинских военнослужащих к антигосударственным насильственным действиям", - рассказали в спецслужбе.

При осмотре компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, которые, как указано, содержат доказательства его противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ задержала одессита, который призвал создать "Одесскую народную республику".

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