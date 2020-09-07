СБУ "вивела" із "ДНР" бойовика-інформатора, який засвідчив обставини російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки України вивели з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків "ДНР". Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.
"Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону. Перевірка Служби безпеки України підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що враховуючи ці обставини, рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося раніше в УНН, назване ім’я вбитого на Донбасі воїна ЗСУ та обставини загибелі.