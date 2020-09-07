СБУ "вивела" із "ДНР" бойовика-інформатора, який засвідчив обставини російської агресії

"Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону. Перевірка Служби безпеки України підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що враховуючи ці обставини, рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше в УНН, назване ім’я вбитого на Донбасі воїна ЗСУ та обставини загибелі.