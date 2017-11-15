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СБУ: випадки заборони в’їзду на територію України громадянам Польщі є одиничними

СБУ: випадки заборони в’їзду на територію України громадянам Польщі є одиничними

Київ • УНН

 • 9471 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Випадки заборони в’їзду на територію України громадянам Польщі є одиничними. Про це сказала прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у прямому ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Служба безпеки України приймає рішення (заборони в’їзду на територію України - ред.) щодо осіб іноземців не зважаючи на їх громадянство. Ми приймаємо рішення, якщо в їх діях є загроза національній безпеці України. Кожен випадок є окремим, немає значення громадянином якої країни є ця особа", - сказала прес-секретар.

Вона зауважила, що для СБУ важливим є те, щоб в діях або висловлюваннях осіб-іноземців не було виражено "те, що негативно впливає на нашу країну".

"Випадки з громадянами Польщі є одиничними. І більше того, часто після того, як люди виправляються чи пояснюють свою позицію, ці рішення скасовуються. У мене немає такої інформації, щоб такі випадки (заборона в’їзду на територію України громадянам Польщі за їх антиукраїнські погляди – ред.) набували масового характеру наприклад, як з РФ", - зазначила О.Гітлянська.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський повідомив, що ведеться процедура складання "чорного списку" у який будуть входити представники різних країн с "антипольськими" поглядами, в тому числі до списку потраплять і представники української сторонни. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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