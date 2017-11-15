СБУ: случаи запрета въезда на территорию Украины гражданам Польши являются единичными

"Служба безопасности Украины принимает решение (запрета въезда на территорию Украины - ред.) в отношении лиц иностранцев несмотря на их гражданство. Мы принимаем решения, если в их действиях есть угроза национальной безопасности Украины. Каждый случай является частным, неважно гражданином которой страны есть это лицо", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что для СБУ важно, чтобы в действиях или высказываниях лиц-иностранцев не было выражено "то, что негативно влияет на нашу страну".

"Случаи с гражданами Польши являются единичными. И более того, часто после того, как люди исправляются или объясняют свою позицию, эти решения отменяются. У меня нет такой информации, чтобы такие случаи (запрет въезда на территорию Украины гражданам Польши за их антиукраинские взгляды - ред.) приобретали массовый характер например, как с РФ", - отметила Е.Гитлянська.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что ведется процедура составления "черного списка" в который будут входить представители разных стран с "антипольскими" взглядами, в том числе в список попадут и представители украинской сторонни.