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СБУ вилучило у спецслужб РФ список із сімома активістами

СБУ вилучило у спецслужб РФ список із сімома активістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У членів резидентурної мережі спецслужб Російської Федерації було вилучено список із семи проукраїнських активістів, зловмисниками було встановлено їх місця проживання та спосіб життя. Про це в ході брифінгу повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.

"В ході обшуків було знайдено список із семи прізвищ проукраїнських активістів, які діють активно на території південних областей нашої держави. Їхні прізвища ми, звичайно, не розголошуємо, тому що зловмисникам вже вдалося додатково встановити місця проживання цих людей, а також маршрути їх пересування. Вони вивчали спосіб життя цих осіб", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чотирьом затриманим членам мережі спецслужб РФ обрано запобіжний захід – СБУ

Як повідомив О.Ткачук, тривають слідчі та оперативні дії. Також він додав, що у Служби безпеки України є підстави стверджувати, що члени резидентурної мережі відпрацьовували завдання по здійсненню диверсій та терористичних актів на території України

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України викрила резидентурну мережу спецслужб РФ, яка діяла у східних областях України і її завданням було проникнути в об'єкти критичної інфраструктури та до військових об’єктів ЗСУ.

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