СБУ вилучило у спецслужб РФ список із сімома активістами

"В ході обшуків було знайдено список із семи прізвищ проукраїнських активістів, які діють активно на території південних областей нашої держави. Їхні прізвища ми, звичайно, не розголошуємо, тому що зловмисникам вже вдалося додатково встановити місця проживання цих людей, а також маршрути їх пересування. Вони вивчали спосіб життя цих осіб", - сказав він.

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Як повідомив О.Ткачук, тривають слідчі та оперативні дії. Також він додав, що у Служби безпеки України є підстави стверджувати, що члени резидентурної мережі відпрацьовували завдання по здійсненню диверсій та терористичних актів на території України

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України викрила резидентурну мережу спецслужб РФ, яка діяла у східних областях України і її завданням було проникнути в об'єкти критичної інфраструктури та до військових об’єктів ЗСУ.