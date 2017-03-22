СБУ изъяло у спецслужб РФ список из семи активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. У членов резидентурной сети спецслужб Российской Федерации был изъят список из семи проукраинских активистов, злоумышленники установили их места жительства и образ жизни. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"В ходе обысков было найдено список из семи фамилий проукраинских активистов, действующих активно на территории южных областей нашей страны. Их фамилии мы, конечно, не разглашаем, так как злоумышленникам уже удалось дополнительно установить места проживания этих людей, а также маршруты их передвижения. Они изучали образ жизни этих лиц", - сказал он.
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Как сообщил О.Ткачук, проводятся следственные и оперативные действия. Также он добавил, что у Службы безопасности Украины есть основания утверждать, что члены резидентурной сети отрабатывали задачи по осуществлению диверсий и террористических актов на территории Украины.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины разоблачила резидентурну сеть спецслужб РФ, которая действовала в восточных областях Украины и ее задачей было проникнуть в объекты критической инфраструктуры и в военные объекты ВСУ.