СБУ викрила у Києві координатора мережі антиукраїнських інтернет-ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Києві координатора мережі антиукраїнських інтернет-ресурсів, створених за завданням так званого “міністерства інформації та зв’язку “ДНР”. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що мешканець столиці з 2015 року за матеріальну винагороду систематично розміщував на сторінках соціальних мереж заклики до захоплення державної влади, підтримки військової агресії проти України. Він „залучив“ до поширення антиукраїнського контенту, який надходив від пропагандистів з „ДНР“, ще кількох осіб”, — йдеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання координатора мережі співробітники СБУ вилучили листування з “куратором”, в якому містилися конкретні завдання та інформація щодо перерахування коштів за виконану роботу. Правоохоронці також виявили облікові записи, з яких здійснювалось адміністрування антиукраїнських Інтернет-ресурсів та публікація матеріалів із закликами до захоплення державної влади в Україні. У ході проведення слідчих дій зловмисник визнав свою провину та підтвердив, що свідомо виконував завдання представника так званої “ДНР” і отримував за це грошову винагороду.
Нагадаємо, вчора кіберполіція затримала 25-річного киянина за втручання в роботу державного відомчого сайту.