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СБУ викрила у Києві діяльність наркоугруповання

СБУ викрила у Києві діяльність наркоугруповання

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві діяльність потужного наркоугруповання, учасники якого контрабандою ввозили кокаїн та психотропи з одієї країн Євросоюзу. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники замовляли наркотики та отримували їх поштовими відправленнями. “Товар” ділки реалізовували наркозалежним особам на територій столичного регіону.

Співробітники спецслужби затримали двох кур’єрів наркоугруповання у Подільському та Дніпровському районах столиці під час отримання посилок з кокаїном, таблетками психотропів МДМА та ЛСД. Згодом оперативники СБ України затримали у Києві чотирьох організаторів наркобізнесу, один з яких виявився громадянином Росії. Під час обшуків за їх місцем проживання правоохоронці вилучили ще партію кокаїну та ЛСД.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Всім учасникам наркоугруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

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