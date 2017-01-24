СБУ разоблачила в Киеве деятельность наркогруппировки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киеве деятельность мощной наркогруппировки, участники которой контрабандой ввозили кокаин и психотропы из одной из стран Евросоюза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники заказывали наркотики и получали их почтовыми отправлениями. "Товар" дельцы реализовывали наркозависимым лицам на территории столичного региона.
Сотрудники спецслужбы задержали двух курьеров наркогруппировки в Подольском и Днепровском районах столицы при получении посылок с кокаином, таблетками психотропов МДМА и ЛСД. Впоследствии оперативники СБ Украины задержали в Киеве четырех организаторов наркобизнеса, один из которых оказался гражданином России. Во время обысков по месту их проживания правоохранители изъяли еще партию кокаина и ЛСД.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Всем участникам наркогруппировки объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.