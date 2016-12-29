СБУ викрила продаж сурогатного алкоголю на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили на Одещині діяльність підпільного бізнесу із розливу та продажу контрабандного алкоголю. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що двоє ділків з Ізмаїльського району Одещини замовляли контрабандні алкоголь та тютюн для подальшої реалізації в Південних областях України. Надалі зловмисники розливали контрафакт у роздрібну тару та реалізовували оптовим продавцям.
Під час обшуків за місцем проживання ділків співробітники спецслужби вилучили велику кількість контрабандного алкоголю та цигарок, яку зловмисники планували реалізувати напередодні Новорічних та Різдвяних свят. Зразки “продукції” направлено на експертизу.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.