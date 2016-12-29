СБУ разоблачила продажу суррогатного алкоголя в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одесской области деятельность подпольного бизнеса по розливу и продаже контрабандного алкоголя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что двое дельцов из Измаильского района Одесской области заказывали контрабандные алкоголь и табак для дальнейшей реализации в Южных областях Украины. В дальнейшем злоумышленники разливали контрафакт в розничную тару и реализовывали оптовым продавцам.
Во время обысков по месту жительства дельцов сотрудники спецслужбы изъяли большое количество контрабандного алкоголя и сигарет, которые злоумышленники планировали реализовать в канун Новогодних и Рождественских праздников. Образцы "продукции" направлены на экспертизу.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.