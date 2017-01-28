СБУ викрила підприємців, які планували продати комплекс для перехоплення даних

“Правоохоронці встановили, що бізнесмени, використовуючи розробки науково-дослідних інститутів, створили комплекс для перехоплення даних, що передаються супутниковими каналами зв’язку. „Товар“ ділки планували продати за кордон під виглядом продукції, яка не належить до спеціальної техніки, призначеної для негласного отримання інформації. Під час обшуку в офісі комерційної структури співробітники спецслужби виявили спеціальну техніку та вилучили документацію, яка доводить наміри керівництва фірми нелегально реалізувати продукцію”, — йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, троє українців намагалися вивезти до Росії радіонавігаційний пристрій.