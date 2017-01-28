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СБУ разоблачила предпринимателей, которые планировали продать комплекс для перехвата данных

СБУ разоблачила предпринимателей, которые планировали продать комплекс для перехвата данных

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт незаконной разработки и попытки продажи одной из львовских коммерческих структур комплекса мониторинга спутниковой связи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители установили, что бизнесмены, используя разработки научно-исследовательских институтов, создали комплекс для перехвата данных, передаваемых спутниковыми каналами связи. "Товар" дельцы планировали продать за границу под видом продукции, не относящейся к специальной технике, предназначенной для негласного получения информации. Во время обыска в офисе коммерческой структуры сотрудники спецслужбы обнаружили специальную технику и изъяли документацию, которая доказывает намерения руководства фирмы нелегально реализовать продукцию", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, трое украинцев пытались вывезти в Россию радионавигационное устройство.

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