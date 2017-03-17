СБУ викрила підпільний центр легалізації мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у місті Фастів на Київщині роботу підпільного “центру”, який займався незаконною легалізацією мігрантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
Організував нелегальний бізнес мешканець Луганської області, якого 10 березня затримали на Харківщині з великою кількістю підроблених печаток та штампів державних органів.
За інформацією спецслужби, “центр” функціонував з 2014 року і займався незаконною легалізацією мігрантів з країн Африки та Південної Азії. Ділки, зокрема, виготовляли для іноземців підроблені візові документи, посвідки на проживання, документи про освіту. Для підпільної діяльності використовувалася квартира у Фастові.
Під час санкціонованого судом обшуку оперативники СБУ виявили чимало підроблених печаток, штампів і факсиміле Державної міграційної служби України та дипломатичних установ іноземних держав. Також були вилучені бланки дипломів і свідоцтв українських вищих навчальних закладів, а також готові підроблені документи мігрантів.
Як повідомляв УНН, квота імміграції для іноземців та осіб без громадянства, встановлена Кабінетом міністрів України на 2017 рік, становить майже чотири тисяч осіб.