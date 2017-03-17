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СБУ викрила підпільний центр легалізації мігрантів

СБУ викрила підпільний центр легалізації мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у місті Фастів на Київщині роботу підпільного “центру”, який займався незаконною легалізацією мігрантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

Організував нелегальний бізнес мешканець Луганської області, якого 10 березня затримали на Харківщині з великою кількістю підроблених печаток та штампів державних органів.

За інформацією спецслужби, “центр” функціонував з 2014 року і займався незаконною легалізацією мігрантів з країн Африки та Південної Азії. Ділки, зокрема, виготовляли для іноземців підроблені візові документи, посвідки на проживання, документи про освіту. Для підпільної діяльності використовувалася квартира у Фастові.

Під час санкціонованого судом обшуку оперативники СБУ виявили чимало підроблених печаток, штампів і факсиміле Державної міграційної служби України та дипломатичних установ іноземних держав. Також були вилучені бланки дипломів і свідоцтв українських вищих навчальних закладів, а також готові підроблені документи мігрантів.

Як повідомляв УНН, квота імміграції для іноземців та осіб без громадянства, встановлена Кабінетом міністрів України на 2017 рік, становить майже чотири тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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