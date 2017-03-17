СБУ разоблачила подпольный центр легализации мигрантов

Организовал нелегальный бизнес житель Луганской области, которого 10 марта задержали на Харьковщине с большим количеством поддельных печатей и штампов государственных органов.

По информации спецслужбы, "центр" функционировал с 2014 года и занимался незаконной легализацией мигрантов из стран Африки и Южной Азии. Дельцы, в частности, изготавливали для иностранцев поддельные визовые документы, вид на жительство, документы об образовании. Для подпольной деятельности использовалась квартира в Фастове.

Во время санкционированного судом обыска оперативники СБУ обнаружили немало поддельных печатей, штампов и факсимиле Государственной миграционной службы Украины и дипломатических учреждений иностранных государств. Также были изъяты бланки дипломов и свидетельств украинских высших учебных заведений, а также готовые поддельные документы мигрантов.

Как сообщал УНН, квота иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства, установленная Кабинетом министров Украины на 2017 год, составляет почти четыре тысячи человек.