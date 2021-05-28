СБУ викрила організаторів підпільних казино в Одесі і Чорноморську

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"За матеріалами СБУ повідомлено про підозру учасникам організованої злочинної групи, які організували і контролювали діяльність мережі підпільних гральних закладів на Одещині", - йдеться у повідомленні.

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Так, наразі трьом організаторам і двом учасникам нелегального бізнесу повідомлено про підозру в скоєнні правопорушення у складі організованої злочинної групи за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Оперативники спецслужби встановили, що троє місцевих жителів організували роботу п’яти незаконних гральних закладів в Одесі та Чорноморську, які до того ж працювали попри запроваджені урядом карантинні обмеження.

"Нелегальні заклади працювали переважно у вечірній та нічний час із дотриманням умов конспірації: діяли без реклами. Потрапити до казино клієнти могли лише за попередньою домовленістю. Отриману готівку одразу передавали із приміщення закладу. Крім того, вулиці поблизу казино і самі зали були оснащені камерами відеонагляду", - розповіли у СБУ.

Під час обшуків за місцями ведення нелегального бізнесу і проживання фігурантів провадження правоохоронці, як зазначається, "вилучили десятки комп’ютерних терміналів, які використовуються для надання послуг інтерактивного казино, чорну бухгалтерію та гроші, одержані незаконним шляхом".

Доповнення

Закон про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор набув чинності 13 серпня 2020 року.

21 жовтня 2020 року уряд призначив голову та членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей. Комісія погодила видачу ліцензій на проведення азартних ігор в казино вже низці компаній.

У березні Кабмін затвердив ліцензійні умови з проведення азартних ігор.