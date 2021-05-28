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СБУ разоблачила организаторов подпольных казино в Одессе и Черноморске

Киев • УНН

 • 32305 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Трем организаторам и двум участникам нелегального игорного бизнеса в Одесской области сообщено о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе местного управления СБУ.

СБУ разоблачила организаторов подпольных казино в Одессе и Черноморске

Цитата:

"По материалам СБУ сообщено о подозрении участникам организованной преступной группы, которые организовали и контролировали деятельность сети подпольных игорных заведений в Одесской области", - говорится в сообщении.

Детали

Так, в настоящее время трем организаторам и двум участникам нелегального бизнеса сообщено о подозрении в совершении правонарушения в составе организованной преступной группы по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что трое местных жителей организовали работу пяти незаконных игорных заведений в Одессе и Черноморске, которые к тому же работали, несмотря на введенные правительством карантинные ограничения.

"Нелегальные заведения работали преимущественно в вечернее и ночное время с соблюдением условий конспирации: действовали без рекламы. Попасть в казино клиенты могли только по предварительной договоренности. Полученную наличность сразу передавали из помещения заведения. Кроме того, улицы вблизи казино и сами залы были оснащены камерами видеонаблюдения", - рассказали в СБУ.

Во время обысков по местам ведения нелегального бизнеса и проживания фигурантов производства правоохранители, как отмечается, "изъяли десятки компьютерных терминалов, используемых для предоставления услуг интерактивного казино, черную бухгалтерию и деньги, полученные незаконным путем".

Дополнение

Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вступил в силу 13 августа 2020 года.

21 октября 2020 года правительство назначил председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Комиссия согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в казино уже ряду компаний.

В марте Кабмин утвердил лицензионные условия по проведению азартных игр.

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