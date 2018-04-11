СБУ викрила механізм вимагання грошей з учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили механізм вимагання грошей з учасників АТО нібито від імені керівників підрозділів спецслужби. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник представлявся бійцям антитерористичної операції керівниками різних підрозділів Центрального апарату та обласних управлінь Служби", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за грошову винагороду мешканець Тернополя обіцяв сприяння у виділенні гарантованих державою соціальних пільг у вигляді, зокрема, земельних ділянок та квартир.
Правоохоронці задокументували факт вимагання зловмисником 10 тис. дол .від учасника АТО за "отримання" квартири у Києві. Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією затримали ділка у Тернополі під час отримання обумовленої суми.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН, поліцейські Київщини у місті Тетіїв затримали 26-річного солдата ЗСУ разом з товаришем, які знущались над пенсіонеркою та знімали це на телефон.