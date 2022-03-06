СБУ викрила ділків, що намагалися завезти контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У той час як вся Україна об’єдналася і допомагає нашим військовим, є й такі, хто хоче нажитися на війні. СБУ викрила ділків, які користуючись ситуацією, мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки, передає УНН.
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Але завдяки втручанню СБУ фура з солодощами та харчовими продуктами таки стала реальною гуманітарною допомогою – її передали для потреб української армії.
"Ділки будуть покарані! Не допустимо зловживань на людському горі! Наша сила - в єдності", - йдеться в повідомленні.