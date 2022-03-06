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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 4677 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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СБУ викрила ділків, що намагалися завезти контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги

СБУ викрила ділків, що намагалися завезти контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 142038 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У той час як вся Україна об’єдналася і допомагає нашим військовим, є й такі, хто хоче нажитися на війні. СБУ викрила ділків, які користуючись ситуацією, мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки, передає УНН.

Деталі

Але завдяки втручанню СБУ фура з солодощами та харчовими продуктами таки стала реальною гуманітарною допомогою – її передали для потреб української армії.

"Ділки будуть покарані! Не допустимо зловживань на людському горі! Наша сила - в єдності", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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