СБУ разоблачила дельцов, которые пытались завезти контрабанду под видом гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В то время как вся Украина объединилась и помогает нашим военным, есть и такие, кто хочет нажиться на войне. СБУ разоблачила дельцов, которые пользуясь ситуацией, намеревались завезти в Украину контрабанду под видом гуманитарки, передает УНН.
Детали
Но благодаря вмешательству СБУ фура со сладостями и пищевыми продуктами таки стала реальной гуманитарной помощью - ее передали для нужд украинской армии.
"Дельцы будут наказаны! Не допустимы злоупотребления на человеческом горе! Наша сила - в единстве", - говорится в сообщении.