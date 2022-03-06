СБУ разоблачила дельцов, которые пытались завезти контрабанду под видом гуманитарной помощи

Детали

Но благодаря вмешательству СБУ фура со сладостями и пищевыми продуктами таки стала реальной гуманитарной помощью - ее передали для нужд украинской армии.

"Дельцы будут наказаны! Не допустимы злоупотребления на человеческом горе! Наша сила - в единстве", - говорится в сообщении.