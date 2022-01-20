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Шахед-136

СБУ викрила членів "Луганського округу донських козаків", які воювали на Донбасі

СБУ викрила членів "Луганського округу донських козаків", які воювали на Донбасі

Київ • УНН

 • 14827 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Служба безпеки України викрила особи 13 ватажків і активних учасників "Луганського округу донських козаків", які брали участь у бойових діях проти сил АТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Цитата

"СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході України. У ході комплексних дій встановлено особи 13 ватажків і активних учасників так званого "Луганського округу донських козаків", які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

"Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого", - зазначається в повідомленні.

Крім того, вони супроводжували так звані "гуманітарні" вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

В СБУ повідомляють, що задокументовано факти залучення озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО. Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки.

"Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Після затримання зловмисників їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.

Доповнення

Слідчі Донеччини заочно оголосила про підозру 15 ватажкам та бойовикам армійського корпусу “ДНР”, які займали керівні посади у незаконному збройному формуванні.

Українські Національні Новини

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