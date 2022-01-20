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СБУ разоблачила членов "Луганского округа донских казаков", которые воевали на Донбассе

СБУ разоблачила членов "Луганского округа донских казаков", которые воевали на Донбассе

Киев • УНН

 • 14827 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила личности 13 главарей и активных участников "Луганского округа донских казаков", которые принимали участие в боевых действиях против сил АТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

"СБУ продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности на востоке Украины. В ходе комплексных действий установлены личности 13 главарей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", которые воевали против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, которую зарегистрировали в 2014 году. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

"Установлено, что злоумышленники принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево", - отмечается в сообщении.

Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы с РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольной украинской власти территории региона.

В СБУ сообщают, что задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски.

"Сейчас главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются мероприятия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

Дополнение

Следователи Донецкой области заочно объявила о подозрениях 15 главарям и боевикам армейского корпуса “ДНР”, которые занимали руководящие должности в незаконном вооруженном формировании.

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