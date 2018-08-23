СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Співробітники СБУ протягом серпня блокували діяльність міжрегіональної агентурної мережі антиукраїнських агітаторів, які діяли за вказівками спецслужб країни-агресора. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці викрили в Одесі, Миколаївській, Херсонській та Житомирській областях вісім проросійських пропагандистів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, зловмисники розміщували на сторінках соціальних мереж матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності України та підтримки терористичних організацій "ДНР/ЛНР".
Оперативники спецслужби задокументували, що агітатори, яких фінансували російські куратори, отримали завдання активізувати антиукраїнську пропаганду саме напередодні Дня Незалежності та сторіччя відновлення державності. За задумом іноземних спецслужб поширення провокативних матеріалів мало на меті спонукати до дестабілізації ситуації в деяких регіонах України.
"Кремлівські інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні", - зазначили в СБУ, закликавши громадян бути уважними, не піддаватись негативному інформаційному впливу з боку підконтрольних спецслужбам РФ пропагандистів та не сприяти зловмисникам у розповсюдженні фейкових "новин".
Нагадаємо, жителя Черкащини, який проводив антиукраїнську агітацію у соціальних мережах, засудили до двох років позбавлення волі з відтермінуванням виконання вироку на 1 рік.