СБУ разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях

"Правоохранители разоблачили в Одессе, Николаевской, Херсонской и Житомирской областях восемь пророссийских пропагандистов", - говорится в сообщении.



Как отмечается, злоумышленники размещали на страницах социальных сетей материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и поддержки террористических организаций "ДНР/ЛНР".



Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитаторы, которых финансировали российские кураторы, получили задание активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости и столетия восстановления государственности. По замыслу иностранных спецслужб распространение провокационных материалов имело целью побудить к дестабилизации ситуации в некоторых регионах Украины.



"Кремлевские информационные агенты, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране", - отметили в СБУ, призвав граждан быть внимательными, не поддаваться негативному информационному воздействию со стороны подконтрольных спецслужбам РФ пропагандистов и не способствовать злоумышленникам в распространении фейковых "новостей".



Напомним, жителя Черкасской области, который проводил антиукраинскую агитацию в социальных сетях, приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год.