СБУ видворила з України російську пропагандистку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Служба безпеки України примусово повернула до РФ пропагандистку, яка здійснювала підготовку антиукраїнських телевізійних сюжетів. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України заблокували деструктивну діяльність працівника телевізійного каналу "Россия-24" Наталії Гончарової, яка здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які у викривленому вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світову спільноту та наносили шкоду міжнародному іміджу України.
За інформацією спецслужби, вона планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території нашої держави.
"З метою попередження протиправних дій іноземки, що суперечать інтересам національної безпеки України, Гончарову було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки", - вказали у СБУ.
Нагадаємо, СБУ видворила з України кримінального авторитета.