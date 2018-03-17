СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ пропагандистку, которая осуществляла подготовку антиукраинских телевизионных сюжетов. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность сотрудника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.
По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства.
"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащие интересам национальной безопасности Украины, Гончарову было принудительно возвращено на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года", - указали в СБУ.
Напомним, СБУ выдворила из Украины криминального авторитета.