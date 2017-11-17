СБУ видворила з України 8 громадян Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Служба безпеки України примусово повернула на батьківщину 8 громадян Грузії, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Службою безпеки України спільно з Національною поліцією, Державною міграційною та прикордонною службами України 17 листопада реалізовано спільні заходи з примусового повернення на батьківщину 8 громадян Грузії”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що це рішення було прийняте СБУ на підставі відповідних матеріалів ДМС і НПУ, які свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України.
“Всі дії співробітників правоохоронних органів здійснені у відповідності до вимог національного і міжнародного законодавства з метою запобігання скоєнню злочинів, передбачених кримінальним кодексом України”, — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала росіянина, який спалив авто нардепа та готував злочин у Києві.