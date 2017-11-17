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СБУ выдворила из Украины 8 граждан Грузии

СБУ выдворила из Украины 8 граждан Грузии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Служба безопасности Украины принудительно вернула на родину 8 граждан Грузии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализовано совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии”, — говорится в сообщении.

Указано, что это решение было принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

“Все действия сотрудников правоохранительных органов осуществлены в соответствии с требованиями национального и международного законодательства с целью предотвращения совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, СБУ задержала россиянина , который сжег авто нардепа и готовил преступление в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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