СБУ выдворила из Украины 8 граждан Грузии

“Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализовано совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии”, — говорится в сообщении.

Указано, что это решение было принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

“Все действия сотрудников правоохранительных органов осуществлены в соответствии с требованиями национального и международного законодательства с целью предотвращения совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, СБУ задержала россиянина , который сжег авто нардепа и готовил преступление в Киеве.