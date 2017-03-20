СБУ: українців немає серед членів делегації, яка відвідує Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Служба безпеки України перевірила інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн, які прибули на запрошення окупаційної влади “святкувати” третю річницю псевдореферендуму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.
“Служба безпеки України перевірила інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн, які прибули на запрошення окупаційної влади “святкувати” третю річницю псевдореферендуму. З’ясувалось, що на території АР Крим незаконно перебувають чотири громадянина Сербії та один громадянин Чехії. СБУ ухвалила рішення про заборону їм виїзду в Україну терміном на п’ять років",- повідомила О.Гітлянська.
При цьому за її словами інформація щодо громадян України у делегації, яка відвідує Крим на даний час не підтвердилась.
Як повідомляв УНН, за даними російських ЗМІ, делегація “європейських та українських політиків” прибула до окупованого Криму з триденним візитом.